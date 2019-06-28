"Я вирощую український часник"

Український часник не так і часто зустрінеш на прилавках, адже Китай є найбільшим експортером у світі. Проте українські фермери не здаються - і шукають свою часникову нішу.

Фермерка Ольга Романів переконана: заробляти на українському часнику можна, але в перспективі років.

Об'єднання фермерів допоможе вийти на світовий ринок та спільно знайти таку нішу, яка зробить український часник відомим.

Над відео працювали: Оксана Піддубна та Олександр Попенко.

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