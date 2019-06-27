Що робити, якщо ваш завод зламали хакери?

Декілька тижнів тому хакери зламали усі комп'ютерні системи алюмінієвого заводу в Норвегії.

Та керівництво навіть не думало йти на перемовини щодо суми викупу.

Аналіз індустрії свідчить, що кількість атак вірусами спадає. Та за деякими даними, зловмисники просто перейшли на "більшу рибу" і стали просити вищі викупи.

Що стається з фірмами, які стали жертвами вірусів, у репортажі ВВС.

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