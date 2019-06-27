Коні з Латвії приїхали оберігати українську природу

На острів Єрмаков в українській дельті Дунаю випустили 23-х коней.
Вони житимуть у дикій природі Дунайського біосферного заповідника та допомагатимуть берегти ландшафти.
Із Латвії тварин привезла природоохоронна організація Rewilding Ukraine.
"Ревайлдингом" називають підхід, за якого люди лише допомагають природі відновитися самостійно.
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