Меркель трусило вдруге за два тижні

Канцлер Німеччини помітно тряслася під час заходу у Берліні 27 червня.
Вона відмовилася від склянки води і за 2 хвилини вже виглядала більш стійко.
Вперше це сталося на публіці 18 червня під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Тоді політик запевнила, що не має проблем зі здоров'ям.
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