Чи допоможуть сонячні вітрильники досягнути зірок?

Апарат LightSail2, який щойно доправили на орбіту, готується до першого керованого польоту.
Це - сонячне вітрило розміром з боксерський ринг і тонше за людську волосину. Воно рухається завдяки частинкам світла - фотонам.
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Якщо все відбудеться вдало - це стане першим кроком на шляху розробки нового типу літальних апаратів, які не потребують баків з пальним і, можливо, одного дня зможуть подорожувати до сусідніх зірок.
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