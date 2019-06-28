Темношкірий ліквідатор Чорнобиля - про аварію, серіал і расизм

Сценаристів популярного серіалу HBO "Чорнобиль" розкритикували за те, що в ньому немає жодного темношкірого актора.

Пізніше з'ясувалося, що в 1986 році в Прип'яті дійсно працював щонайменше один темношкірий ліквідатор. Тоді Ігор Хіряк служив в армії, йому було 19 років.

Кореспонденти ВВС вирушили до російського міста Череповець, куди Хіряк повернувся після Чорнобиля, і поговорили з ним про катастрофу, серіал і расизм.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.