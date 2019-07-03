Як у Києві вилучили 400 кг кокаїну

За кілька днів поліція вилучила у Києві 400 кілограмів кокаїну.
Усі вони, за словами правоохоронців, належали міжнародному наркокартелю, який переправляє наркотики з країни Південної Америки й Азії до України та Європи.
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Під час операції, яка тривала кілька днів, затримали дев’ять підозрюваних – серед них й іноземці.
Загальна вартість вилучених наркотиків на “чорному ринку” становить приблизно 60 мільйонів доларів, додали правоохоронці.
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