Як у Києві вилучили 400 кг кокаїну

За кілька днів поліція вилучила у Києві 400 кілограмів кокаїну.

Усі вони, за словами правоохоронців, належали міжнародному наркокартелю, який переправляє наркотики з країни Південної Америки й Азії до України та Європи.

Під час операції, яка тривала кілька днів, затримали дев’ять підозрюваних – серед них й іноземці.

Загальна вартість вилучених наркотиків на “чорному ринку” становить приблизно 60 мільйонів доларів, додали правоохоронці.

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