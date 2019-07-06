Дитячий дорожній патруль: "Свариш дорослих, а вони тобі нічого не зроблять"

Якщо вас зловлять на порушенні швидкості біля цієї початкової школи у Лондоні, готуйтесь до сюрпризу.

Поліція скаже обирати: або штраф чи позначка у правах, або "допит" за участі школярів.

Влада сподівається таким чином переконати водіїв "не літати" довкола зони, де багато дітей.

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