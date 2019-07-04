Михайло та Анастасія приїхали з України до Великої Британії збирати кабачки.

Українців стали запрошувати на роботу, тому що європейські працівники перестали приїздити.

Минулого року фермери не зібрали частину врожаю, бо не було кому це зробити. Тепер вони просять уряд видати 30 тисяч віз для сезонних працівників з-поза меж Європейського союзу.

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