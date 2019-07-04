"Козак" Гаврилюк: "Тепер я - злочинна влада"

Після Євромайдану у 2014 році деякі учасники протестів стали депутатами парламенту. Тоді для суспільства вони були "новими обличчями" в політиці.

Майданівець "козак" Михайло Гаврилюк став відомим через відео, на якому міліціонери спецпідрозділу вивели його роздягненим на мороз, били й глузували з нього.

За п'ять років в Україні знову виник великий запит на "нові обличчя".

Що про це думає Михайло Гаврилюк, який вирішив вдруге балотуватися до Верховної Ради?

Під час зйомки матеріалу журналістам BBC News Україна довелося мати справу з виплеском агресії проти народного обранця. Як це було? Дивіться на відео.

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