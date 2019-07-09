"охрана_отмєна": інтерв'ю з Jerry Heil

Яна з Василькова, відома як Jerry Heil, авторка пісні "охрана_отмєна", з трьох років ходила в музичну школу та вчилася в консерваторії.

Її кліп вже набрав понад 8 мільйонів переглядів на YouTube, а сама Яна хоче залишатися "своєю чувіхою", як і була.

Про свої місця сили, дитячі спогади, як бути сироїдкою в родині м’ясників та чому їй не загрожує зіркова хвороба – у інтерв’ю BBC News Ukrainian.

Над відео працювали: Оксана Піддубна, Олександр Попенко.

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