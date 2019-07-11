Вибори до Ради. Що нас розвеселило у програмах партій із ТОП-5

Парламентські вибори наближаються, і вже зовсім скоро українцям належить зробити дуже серйозний вибір.

Проте, гортаючи програми партій, ми часом не могли стримати посмішки.

І хоч зараз багато говорять про комедійне минуле чинного президента Зеленського - обіцянки кандидатів на місця у парламенті, доводять, що гумор - це вже невід'ємна частина української політики.

Ділимося із вами тим, що нас розвеселило у програмах ТОП-5 політичних партій.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.