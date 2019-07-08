"Вони не світяться в темряві:" як іноземці рятують собак у Чорнобильській зоні

Щоліта в Чорнобильської зоні на три тижні висаджується десант волонтерів з усього світу, щоби допомогти безпритульним тваринам.
У 2017 році фонд Clean Futures Fund започаткував тут проєкт "Собаки Чорнобиля".
Проєкт націлений на нащадків тих домашніх собак, які мешкали з людьми в зоні до аварії на ЧАЕС, однак яких не дозволили вивезти.
За підрахунками фонду, в зоні відчуження зараз живуть близько 750 собак.
Волонтери їх виловлюють, заміряють в них радіацію, миють та стерилізують.
Після стерилізації тварин зазвичай повертають до зграї.
Та деяким щасливчикам вдається знайти господарів.
Торік 43 цуциків стали домашніми.
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