"Вони не світяться в темряві:" як іноземці рятують собак у Чорнобильській зоні

Щоліта в Чорнобильської зоні на три тижні висаджується десант волонтерів з усього світу, щоби допомогти безпритульним тваринам.

У 2017 році фонд Clean Futures Fund започаткував тут проєкт "Собаки Чорнобиля".

Проєкт націлений на нащадків тих домашніх собак, які мешкали з людьми в зоні до аварії на ЧАЕС, однак яких не дозволили вивезти.

За підрахунками фонду, в зоні відчуження зараз живуть близько 750 собак.

Волонтери їх виловлюють, заміряють в них радіацію, миють та стерилізують.

Після стерилізації тварин зазвичай повертають до зграї.

Та деяким щасливчикам вдається знайти господарів.

Торік 43 цуциків стали домашніми.

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