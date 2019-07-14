Не забудьте вдягнути гідрокостюм: як у Таїланді виходжують дитинча морської корови

Колись дюгоні або ж морські корови зустрічалися в морях поблизу Європи.

Тепер цю морську тварину можна побачити лише у тропічних водах Індійського та Тихого океану.

Зрілість у дюгонів настає у 10 років, а живуть вони до 70.

Матір вигодовує дитинчат грудним молоком упродовж перших 18-ти місяців життя.

Тим неймовірнішим здається порятунок 5-місячного дитинчати Маріам.

Її помітили поблизу берегів Таїланду в травні, коли вона шукала матір.

Відтоді про Маріам турбуються люди: годують її молоком та займаються фізкультурою.

А ще багато обіймають, щоби маля росло щасливим.

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