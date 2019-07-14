Не забудьте вдягнути гідрокостюм: як у Таїланді виходжують дитинча морської корови

Колись дюгоні або ж морські корови зустрічалися в морях поблизу Європи.
Тепер цю морську тварину можна побачити лише у тропічних водах Індійського та Тихого океану.
Зрілість у дюгонів настає у 10 років, а живуть вони до 70.
Матір вигодовує дитинчат грудним молоком упродовж перших 18-ти місяців життя.
Тим неймовірнішим здається порятунок 5-місячного дитинчати Маріам.
Її помітили поблизу берегів Таїланду в травні, коли вона шукала матір.
Відтоді про Маріам турбуються люди: годують її молоком та займаються фізкультурою.
А ще багато обіймають, щоби маля росло щасливим.
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