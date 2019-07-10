"Наші діти - не терористи": кримські татари на Красній площі

11 липня Верховний суд Росії розглядатиме апеляцію на вироки фігурантів першої бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір".

У травні 2016 року російські силовики затримали Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Руслана Абільтарова та Енвера Мамутова й інкримінували їм участь у забороненій в Росії та визнаній там терористичною організації "Хізб ут-Тахрір".

Усі фігуранти справи провини в "терористичній діяльності" не визнали. Та суд у Ростові у грудні 2018 визнав усіх чотирьох бахчисарайців винними і засудив до позбавлення волі від дев'яти до 17 років.

Україна, Євросоюз та США вимагають Росію звільнити всіх затриманих нею в анексованому Криму кримських татар.

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