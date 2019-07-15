Як гербіциди потрапляють у ваш сніданок?

У популярних кашах продовжують виявляти гліфосат.

Це гербіцид, який пов'язують із ризиками виникнення раку.

Американський регулятор Environmental Working Group встановив, що всі з 21 зразка каш на вівсяній основі та снеків, які проходили тестування, містили вищі рівні гербіциду, ніж вважають безпечними для здоров'я дітей.

Виробники їжі при цьому наполягають, що їхня продукція безпечна.

Як гербіциди потрапляють на ваш стіл?

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