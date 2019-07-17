Bottle Cap Challenge - як впоралися українці

М’ячі, банки із закрутками, гармати і танки - українці сповна відповіли на новий челлендж із кришечкою.
Ця забавка називається Bottle Cap Challenge. Вона здобула шалену популярність на початку липня. Її учасникам треба різким ударом ноги збити кришку з пляшки.
Відео трюку викладають у соцмережі та запрошують друзів приєднатися.
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Хто це почав і як далеко зайшла креативність учасників челленджу?
Над відео працювали Ганна Чорноус та Роман Лебедь.
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