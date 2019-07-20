Спекотних днів буде більше - синоптик про погоду в Україні

Заступниця начальника відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Наталія Голеня розповіла ВВС News Україна про те, чи була спека у червні аномальною для нашого клімату.

Також ми розпитали синоптика, як високі температури впливають на здоров'я людей і як зупинити потепління.

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