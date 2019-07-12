Швидка байкерська допомога: як це працює в Ізраїлі

В "Іхуд Ацала" працюють 5 тисяч волонтерів.

Усі вони в перервах між основною роботою, навчанням чи іншими справами, виїжджають на виклики, де потрібна невідкладна медична допомога.

Перед зарахуванням до організації волонтери проходять спецкурс надання швидкої допомоги.

На виклик вони зазвичай доїжджають за 3 хвилини - це швидше за звичайну карету "швидкої".

Волонтери стабілізують стан постраждалих і чекають прибуття лікарів.

За роки роботи "Іхуд Ацала" вже врятувала десятки тисяч життів.

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