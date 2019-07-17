Лопатою і саджанцем - по зміні клімату

Вчені називають дерева найпотужнішою зброєю проти змін клімату, до того ж найдешевшою.

Дерева поглинають вуглець і запобігають повеням і ерозії ґру́нту.

Деякі країни вже розпочали амбітні проєкти з відновлення лісів.

В Африці, щоб стримати поширення Сахари, з заходу на схід висаджують "Велику зелену стіну". Смуга дерев завширшки 15 км має простягнутися майже на 8 000 км.

Індія обіцяє до 2030 року висадити 95 млн га лісів.

Зростання глобальної температури планети всього на два градуси за Цельсієм - це максимум, який Земля іще може пережити без катастрофічних змін, однак поки що кожен рік б'є температурні рекорди минулого.

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