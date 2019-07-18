Унікальне роз'єднання сіамських близнючок

Упродовж перших двох років життя сестри Сафа і Марва Улла не могли бачити одна одну.

Дівчатка народилися зі зрощеними головами.

Торік у жовтні хірурги в Лондоні розпочали серію з трьох надскладних операцій, щоби роз'єднати сестер.

Тренувалися лікарі на моделі голови близнючок, надрукованій на 3D-принтері, а також на хірургічному симуляторі у віртуальній реальності.

Їм вдалося розплутати кровоносні судини мізків дівчаток і відбудувати окремі черепи з кісток того одного, який був.

Утім, процес не минув без ускладнень: під час другої операції зник пульс у слабшої з сестер - Марви. А згодом інсульт перенесла Сафа.

Тепер реабілітологи допомагають Сафі розробляти ліву руку і сподіваються, що одного дня дівчинка та її сестра зможуть ходити і говорити.

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