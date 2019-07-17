"Голівуд - це "м'ясорубка". Інтерв'ю зірки серіалу "Всі жінки відьми"

Роуз Макґавен - гостя Одеського міжнародного кінофестивалю. Вона активна учасниця скандалу з Вайнштайном та руху #MeToo, після чого, за її словами, акторку внесли в "чорний список" Голівуду.

Роуз Макґавен відома в Україні завдяки ролі Пейдж у серіалі Charmed ( "Всі жінки відьми").

В інтерв'ю вона розповідає про свої враження від України, Голівуд та як там вижити.

Над відео працювали: Оксана Піддубна, Діана Куришко, Ігор Бурейко.

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