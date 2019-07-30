"Я - мама п'ятірні"

Оксана Кобелецька з Одеси неочікувано для себе та лікарів народила п'ятірню.
Малюкам Саші, Даші, Денису, Владу й Давидові зараз по три роки, а старшій Алісі - шість.
Вони народилися передчасно з вагою трохи більше кілограму. Вагітність була природньою, а як так сталось - не знає ніхто.
Як вдається їй наводити лад одразу з шістьома дітьми - у репортажі BBC News Ukrainian.
Над відео працювали: Оксана Піддубна, Діана Куришко, Ігор Буренко.
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