"Я - мама п'ятірні"

Оксана Кобелецька з Одеси неочікувано для себе та лікарів народила п'ятірню.

Малюкам Саші, Даші, Денису, Владу й Давидові зараз по три роки, а старшій Алісі - шість.

Вони народилися передчасно з вагою трохи більше кілограму. Вагітність була природньою, а як так сталось - не знає ніхто.

Як вдається їй наводити лад одразу з шістьома дітьми - у репортажі BBC News Ukrainian.

Над відео працювали: Оксана Піддубна, Діана Куришко, Ігор Буренко.

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