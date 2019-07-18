Сепаратисти на мосту і "нічия земля" у Станиці Луганській - репортаж BBC

Завдяки розведенню у Станиці Луганській створили демілітаризовану зону. Туди не можуть заходити ані поліція, ані військові, окрім спостерігачів від Спільного центру координації та контролю.

У цій зоні опинився міст, що з'єднує береги Сіверського Донця. Поки що люди мусять переходити річку через тимчасовий дерев'яний міст.

Одна з бетонних конструкцій у цій зоні, яку за умовами розведення мали б прибрати сепаратисти, досі залишається на мосту.

Українські військові перенесли свою позицію углиб контрольованої урядом території на 300 метрів.

BBC News Україна побувала на новій "нічиїй землі".

Відео Жанни Безп'ятчук, Олександра Шпигунова.

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