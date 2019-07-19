Скільки кіл довкола Землі вийде з усього непереробленого пластику?
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Пластикові відходи: до Місяця й назад

  • 19 липня 2019

Екологічні організації часто стверджують, що всього непереробленого пластикового сміття вистачить на чотири пояси довкола Землі.

Та чи відповідає це дійсності?

ВВС зробила власні підрахунки і з'ясувала, що екологи таки можуть помилятися.

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