Двоє диких кошенят народилися в неволі. Вони - надія цілого виду

Дві кішечки народилися у центрі дикої природи Aigas Field Centre у Шотландії.
Тварин цього виду залишилося так мало, що їх вважають "функціонально вимерлими" - тобто такими, які не можуть дати потомство.
Але ці дві дівчинки дають надію всьому сімейству.
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