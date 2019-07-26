Двоє диких кошенят народилися в неволі. Вони - надія цілого виду

Дві кішечки народилися у центрі дикої природи Aigas Field Centre у Шотландії.

Тварин цього виду залишилося так мало, що їх вважають "функціонально вимерлими" - тобто такими, які не можуть дати потомство.

Але ці дві дівчинки дають надію всьому сімейству.

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