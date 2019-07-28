Дракони чи люди: кому дістанеться острів?

На острові Комодо живуть гігантські ящірки, яких називають драконами через їхні міцні щелепи й загрозливий вигляд. Це комодські варани. Їхні розміри можуть сягати 3 метрів, а токсичний укус може виявитися смертельним для людини.

Ці рептилії можуть роздерти навіть буйвола. Але місцеві селяни вважають себе духовно спорідненими з ними. Туристична індустрія перетворила варанів ще й на джерело стабільного прибутку.

Влада хоче переселити людей, щоб зберегти унікальне природне середовище і комодських варанів.

Поки що неясно, чи залишиться таке сусідство й надалі та чи не стане острів тільки "землею драконів".

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