"Мамі казали, що я помру в п'ять років, потім - в десять. А мені вже 29"

Волонтер, громадський діяч Антон Дубішин мав би сидіти вдома й майже не рухатися.

У хлопця не функціонують ноги та руки через важку патологію. Втім, він відвідує з мотиваційними виступами тюрми, центри для реабілітації наркозалежних, організовує і веде концерти, разом із мамою збирає допомогу для дитбудинків та інтернатів.

Його порівнюють з всесвітньо відомим мотиваційним тренером Ніком Вуйчичем. Хоча реалії його життя зовсім інші.

Хлопець заохочує таких особливих людей та їхні родини виходити в світ, спілкуватися з іншими й вчити суспільство приймати їх.

Одне з найчастіших запитань до Антона від здорових людей: у чому смисл життя? Що він відповідає і як живе - в історії BBC News Україна.

Відео Жанни Безп'ятчук та Олександра Шпигунова.

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