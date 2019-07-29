Тату, я виживу? Батько Катерини Гандзюк згадує про загиблу дочку

31 липня - річниця нападу на активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерини Гандзюк.

Її облили сірчаною кислотою, і за три місяці вона померла.

Її батько вперше побував у робочому кабінеті Катерини після смерті доньки, де все залишилося так, як було за життя.

У інтерв'ю BBC News Україна Віктор Гандзюк пригадує Катю.

Над матеріалом працювали В'ячеслав Шрамович та Абдужаліл Абдурасулов.

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