Тату, я виживу? Батько Катерини Гандзюк згадує про загиблу дочку

31 липня - річниця нападу на активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерини Гандзюк.
Її облили сірчаною кислотою, і за три місяці вона померла.
Її батько вперше побував у робочому кабінеті Катерини після смерті доньки, де все залишилося так, як було за життя.
У інтерв'ю BBC News Україна Віктор Гандзюк пригадує Катю.
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Над матеріалом працювали В'ячеслав Шрамович та Абдужаліл Абдурасулов.
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