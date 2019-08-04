Дощ зі шланга і романтичний човен у ямі. Весільні фото за $1500

Традиційне індійське вбрання для весільних фотографій і характерний для старого боллівудського кіно "гламур" стають дедалі популярнішими у соцмережах.

Ось ця молода пара з півдня Індії витратила на фотосесію значну суму. Заради бажаного результату хлопцю та дівчині довелося позувати близько 8 годин.

Місце для фотосесії виглядало не дуже привабливим. Фотографи залили велику яму водою, прикрасили її листям, а для надання особливого ефекту ще й поливали молодих зі шланга.

Але все не дарма. Фотографії моментально завоювали Інстаграм.

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