Фран і Леандро мріяли про нове щасливе життя в Америці.

Разом із сином та донькою вони вирушили з Сальвадору до США.

Але на мексикансько-американському кордоні їх розлучили. Прикордонники затримали сина і залишили в Сполучених Штатах, а батьків із донькою відправили до Мексики - чекати на рішення суду щодо надання статусу біженців.

Рішення щодо родини Фран і Леандро мають ухвалити в жовтні.

Доти вони мають лишатися в прикордонному місті Сьюдад-Хуарес, де на мігрантів чатують торговці людьми та банди.

Але їм досі нічого не відомо про долю сина.

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