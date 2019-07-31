Діти гойдаються по обидва боки кордону США та Мексики

На лінії так званої "стіни" між США і Мексикою з'явилися рожеві дитячі гойдалки.

Їх створили двоє каліфорнійських професорів - так вони вирішили знову звернути увагу на одну з найбільших проблем у відносинах двох країн.

Проект називається "Sube y baya" - "Вниз і вверх". Діти можуть разом гойдатися, але не можуть зустрітися по один бік кордону.

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