Діти гойдаються по обидва боки кордону США та Мексики

На лінії так званої "стіни" між США і Мексикою з'явилися рожеві дитячі гойдалки.
Їх створили двоє каліфорнійських професорів - так вони вирішили знову звернути увагу на одну з найбільших проблем у відносинах двох країн.
Проект називається "Sube y baya" - "Вниз і вверх". Діти можуть разом гойдатися, але не можуть зустрітися по один бік кордону.
- Мігранти, які живуть просто неба
- Мігранти ризикують: Європою під товарним поїздом
- Нігерійський мігрант: "Мене тричі продавали у рабство"
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.