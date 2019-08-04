Кравець, який ніколи не хотів "одягатися нормально"

Заку 25, але він вбирається як англійський джентльмен із ХVIII століття.

Останні свої джинси він спалив у 14 років - і з того часу не повертався до "нормального" одягу.

Більше того, екстравагантний вигляд дав чоловіку кар'єру: тепер він шиє не лише для себе. Попит на його історичний одяг є і у Великій Британії, і за кордоном.

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