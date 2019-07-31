Як вибрати ідеальний кавун

Навіщо стукати по кавунах? Якою повинна бути кісточка?
Є декілька важливих речей, які потрібно знати, щоб вибрати ідеальний кавун.
І на Каленіцькому ринку в Белграді впевнені, що знають ці секрети. Більше дізнавалася Сербська служба ВВС.
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Над відео працювали Лазара Марінковіч і Єлена Максімовіч.
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