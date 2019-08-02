Ціна любові: сестра рятує маля після авіаудару в Сирії

Ця фотографія з сирійськими сестричками з міста Аріха, що в провінції Ідліб, облетіла весь світ.

Однак автор світлини Башар аль-Шейх не впевнений, чи фото змусить світову спільноту відреагувати на трагедію сирійців, які гинуть внаслідок авіаударів.

На фото 5-річна Ріхам утримує від падіння з уламків дому її 7-місячну сестру Туку.

Нажаханий дядько намагається заспокоїти дітей.

Обидві дівчинки впали з висоти п'ятого поверху, Ріхам втратила багато крові й померла за кілька годин.

У цьому ж бомбардуванні загинула матір дівчат і ще одна їхня сестра.

Тепер про Туку піклується єдина її вціліла сестра і дядько Амджад.

За останні 10 днів на північному сході Сирії внаслідок авіаударів сирійського режиму за російської підтримки загинули 100 людей, з них 26 дітей.

Уряд Башара Асада і Кремль заперечують причетність до бомбування цивільних об'єктів.

Застереження: відео містить чутливі кадри.

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