Арт-терапія: як бійці АТО пишуть картини

Поранені військові пишуть картини у Рівненському обласному госпіталі, що у селищі Клевань.

Вони проходять курс реабілітації у Центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравм. Бійці, що були байдужими до пензлів та фарб до війни, пишуть картини разом з волонтерками . Потім ці роботи навіть продають.

Деякі з картин представляють на виставках в Україні та за кордоном. На заняття приїжджають також бійці, які закінчили курс реабілітації, але хочуть малювати далі.

Волонтерки розповіли, що спочатку чоловіки опираються - не так просто вмовити взяти пензля до рук після зброї. Проте згодом вони "розмальовуються", а пізніше - навіть знаходять свою тематику.

Наприклад, розвідник Валерій Маренич любить жіночі образи, сапер Артем Никоненко - квіти, а Петро Тимофіюк - пейзажі.

Відео Олексія Бухала та Костянтина Гнітецького.

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