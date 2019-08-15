Їсти, дарувати, тусуватися - Київ, який може здивувати

Хрещатик? Майдан Незалежності? Лавра? Куди зазвичай ідуть люди, які приїздять до Києва?

Софія Грабовецька, яка називає себе "гідом у капелюшку", каже, що Київ - це місто, яке нелегко зрозуміти з першого погляду, адже його краса не в чомусь очевидному, а в деталях. І відшукати ці деталі самотужки іноді непросто.

Тому вона показує рідне місто туристам і киянам з 2013 року. Відтоді провела 600 екскурсій, які відвідали тисячі людей - здебільшого це іноземці, які приїхали до міста у справах.

Але ким би ви не були - Софія каже, що для неї головне, аби наприкінці прогулянки ви полюбили Київ.

Наскільки їй це вдається - судіть із нашої віртуальної прогулянки.

Відео Романа Лебедя та Олександра Попенка.

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