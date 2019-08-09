Без грошей, майже без землі, але з культурою: як живуть корінні народи

Приблизно 370 млн людей на нашій планеті - це представники корінних народів.

Вони носії понад половини з усіх 7 тисяч мов, що існують на Землі.

Але їхній внесок у культуру людства співмірний із проблемами, які постали перед корінними народами.

Хоча автохтонні племена складають усього 5% населення планети, саме на них припадає 15% найбідніших людей.

Зараз, як ніколи раніше, корінним народам загрожує цілий спектр проблем: від визнання їхнього права на землі, де вони споконвіку жили, до глобальних змін клімату, спричинених діяльністю людини.

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