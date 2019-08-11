Мостом до "замку короля Артура"

У британському Корнволлі відкриють міст, який возз'єднає частини замку Тінтагель.
За легендою, саме тут був зачатий і народжений міфічний король Артур.
Ще у XV ст острів з материком з'єднувала смужка землі, та з часом її розмило. Тепер британські туристи зможуть ходити замком точно так, як і їхні пращури.
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