Прем'єр-ліга: що не так із чемпіонатом Англії з футболу?

Англійська Прем'єр-ліга - найбагатший національний чемпіонат із футболу на планеті.

А ще його найбільше дивляться по телебаченню.

Однак при ближчому огляді стають очевидними проблеми Прем'єр-ліги.

Наприклад, втрата духу змагання чи непропорційний заробіток за телетрансляції між великими і малими клубами.

Серед найбільших потенційних ризиків вимальовується також створення Європейської Суперліги, в якій, за планом, мають грати топові клуби Європи.

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