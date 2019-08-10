Прем'єр-ліга: що не так із чемпіонатом Англії з футболу?

Англійська Прем'єр-ліга - найбагатший національний чемпіонат із футболу на планеті.
А ще його найбільше дивляться по телебаченню.
Однак при ближчому огляді стають очевидними проблеми Прем'єр-ліги.
Наприклад, втрата духу змагання чи непропорційний заробіток за телетрансляції між великими і малими клубами.
Серед найбільших потенційних ризиків вимальовується також створення Європейської Суперліги, в якій, за планом, мають грати топові клуби Європи.
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