Павло Гриб: "Били, щоб я не дивився, куди їдуть"

Українець Павло Гриб зник на території Гомельської області Білорусі 24 серпня 2017 року. Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.

Лише через 14 днів ФСБ Росії повідомило українських дипломатів, що хлопець перебуває у СІЗО в Краснодарі. Його затримали російські правоохоронці за звинуваченням за статтею "про тероризм".

Павла Гриба звинуватили в тому, що він схиляв дівчину з Сочі Тетяну Єршову до вчинення теракту на шкільному випускному вечорі в червні 2017-го. З нею він спілкувався в інтернеті.

Молоді люди нібито домовилися про зустріч на нейтральній території у Білорусі в кінці серпня 2017-го. Там Павла і затримали співробітники ФСБ Росії.

7 вересня він повернувся додому разом з іншими 34-ма в'язнями в рамках обміну між Україною та Росією.

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