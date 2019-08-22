"Хто цей дядя?" - що діти незалежної України кажуть про радянське минуле

28 років тому Україна здобула незалежність, Радянський Союз пішов в історію.

Сучасні діти народилися вже після розвалу Союзу, їхнє дитинство зараз мало нагадує радянське. Інші герої, книжки, іграшки. Чи так це - дивіться в нашому відео-експерименті.

Увага: усі об’єкти на відео використані виключно з дослідницькою метою задля відтворення історичних подій ХХ століття.

Над відео працювали: Оксана Піддубна, Олександр Попенко, Вікторія Приседська.

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