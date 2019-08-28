Іловайськ: "Це був просто тир, в якому ми були мішенями"

П'ять років тому українська армія зазнала найбільших втрат на Донбасі.

У серпні 2014 українські військові та добровольці увійшли до Іловайська Донецької області, щоби вибити звідти проросійських сепаратистів.

Однак наприкінці місяця місто виявилося оточеним російськими силами - утворився Іловайський котел.

Коли 29 серпня українські військові розпочали виведення своїх сил із міста, їх стали розстрілювати.

За офіційними даними, у боях загинули 366 українських бійців, іще 429 зазнали поранень.

Росія продовжує наполягати, що її армія не причетна до боїв під Іловайськом.

Кореспонденти ВВС зустрілися з колишнім добровольцем Романом Зіненком, який воював у складі батальйону "Дніпро-1" і якому вдалося вціліти під час виходу з котла.

Над матеріалом працювали Олег Карп'як і В'ячеслав Шрамович.