Іловайськ: "Це був просто тир, в якому ми були мішенями"

П'ять років тому українська армія зазнала найбільших втрат на Донбасі.
У серпні 2014 українські військові та добровольці увійшли до Іловайська Донецької області, щоби вибити звідти проросійських сепаратистів.
Однак наприкінці місяця місто виявилося оточеним російськими силами - утворився Іловайський котел.
Коли 29 серпня українські військові розпочали виведення своїх сил із міста, їх стали розстрілювати.
За офіційними даними, у боях загинули 366 українських бійців, іще 429 зазнали поранень.
Росія продовжує наполягати, що її армія не причетна до боїв під Іловайськом.
Кореспонденти ВВС зустрілися з колишнім добровольцем Романом Зіненком, який воював у складі батальйону "Дніпро-1" і якому вдалося вціліти під час виходу з котла.
Над матеріалом працювали Олег Карп'як і В'ячеслав Шрамович.