"Чому я нелегально вживаю медичний канабіс". Сповідь онкохворої

ВВС на умовах анонімності поспілкувалася з українкою, яка бореться з раком третьої стадії і вживає олію з медичної марихуани.

За словами жінки, цей засіб допомагає їй засинати вночі, попри постійний біль.

У 2019 році дискусія щодо легалізації медичного канабісу в Україні перейшла у законодавче русло.

Спершу на сайті парламенту з'явилася петиція за узаконення використання марихуани в медичних і наукових цілях, що набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

На її основі комітет із прав людини створив відповідний законопроєкт.

Верховна Рада зареєструвала його ще у травні.

Законопроєкт №10313 передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення фундаментального права особи на життя.

За легалізацію медичного канабісу виступають екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун та низка лікарів.

В інтерв'ю "РБК-Україна" у квітні тоді ще фаворит президентських перегонів Володимир Зеленський заявив, що підтримує легалізацію медичної марихуани.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала виключити канабіс і смолу канабісу з Єдиної конвенції про наркотичні засоби, де прописані особливо небезпечні речовини, що не мають терапевтичного значення.

Тим часом в Україні за виготовлення, зберігання, перевезення та продаж марихуани порушникам загрожує адміністративне та кримінальне покарання.

Над відео працювала Мирослава Пеца.

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