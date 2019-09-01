Єнототерапія - як тварини знімають стрес

"Дім єнота" - це місце, яке створили львів'яни Андрій та Руслана Гервазюки.

У фермі на їхньому подвір'ї живуть 10 тварин.

Коли вони почали викладати фото єнотів у соцмережі - люди почали цікавитися, чи можна прийти і побавитися з ними.

Тепер є ціла черга, щоб потрапити на сеанс того, що власники називають єнототерапією.

Тварин можна гладити, купати і годувати. А це вони люблять!

Над відео працювали Ольга Швед, Ігор Одноріг, Роман Лебедь.

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