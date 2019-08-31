Василь Ломаченко: "Ти не можеш просто так стати політиком"

У суботу ввечері в Лондоні відбудеться бій Василя Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом.

ВВС поспілкувалася з українським боксером щодо його відчуттів перед боєм та планів на майбутнє.

"Якби захотів піти в політику, то неодмінно вчився б цьому, у мене була б юридична освіта. Ти повинен на цьому розумітися. Ти не можеш просто так прийти і стати мером. Чи просто так після боксу прийти і стати політиком", - говорить він.

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