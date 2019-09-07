Українські політв'язні повернулися додому

Сльози і міцні обійми рідних - перше, що одразу після рукопотискання з президентом побачили і відчули 35 українських політв'язнів у суботу в Борисполі.
Туди їх доправили із Росії на борту українського Ан-148.
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Як проходила зустріч бранців - у короткому відео від BBC News Україна.
Над матеріалом працювали Жанна Безп'ятчук, Олег Карп'як і Роман Лебедь.
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