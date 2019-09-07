Українські політв'язні повернулися додому

Сльози і міцні обійми рідних - перше, що одразу після рукопотискання з президентом побачили і відчули 35 українських політв'язнів у суботу в Борисполі.

Туди їх доправили із Росії на борту українського Ан-148.

Як проходила зустріч бранців - у короткому відео від BBC News Україна.

Над матеріалом працювали Жанна Безп'ятчук, Олег Карп'як і Роман Лебедь.

Відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.