Тортури електричним струмом, заборона на сон і погрози щодо сина - експолітв'язень Микола Карпюк після звільнення розповів BBC News Україна, що з ним відбувалося у російській в'язниці.

Також у відео - про умови утримання у Владимирському централі і ставлення до нього з боку співробітників силових відомств Росії.

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