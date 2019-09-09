Тортури електричним струмом, заборона на сон і погрози щодо сина - експолітв'язень Микола Карпюк після звільнення розповів BBC News Україна, що з ним відбувалося у російській в'язниці.
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Також у відео - про умови утримання у Владимирському централі і ставлення до нього з боку співробітників силових відомств Росії.
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