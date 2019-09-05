Що знають кияни про Василя Стуса

Український фільм "Заборонений" про Василя Стуса вийшов на кіноекрани 5 вересня 2019 року.
Ми запитали у киян, чи вони знають це ім'я та чи планують дивитися стрічку про поета й дисидента.
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