Роберт Мугабе - народный герой Зимбабве или диктатор?

Роберт Мугабе - один из самых выдающихся политических долгожителей. Ему уже 93 года, и 37 из них он управлял Зимбабве. Кто он для страны - народный герой или диктатор?

Мугабе возглавил страну практически сразу после обретения независимости в 1980 году. После того как Зимбабве - тогда еще Южная Родезия - перестала быть британской колонией, Роберта Мугабе избрали премьер-министром.

Уже через два года Мугабе обвинил оппозицию в попытке устроить переворот. Начались жестокие чистки. Тысячи зимбабвийцев были убиты северокорейскими военными, которых Мугабе призвал для борьбы с оппонентами.

В 1987 году Роберт Мугабе переписал конституцию. Так он стал уже президентом Зимбабве и значительно нарастил влияние.

В 2000 году страна погрузилась в затяжной экономический кризис. Все началось после того, как Мугабе приказал изъять все фермы, которыми владели белые. Затем наступила гиперинфляция - зимбабвийский доллар обесценился во много раз.

В 2008 году в Зимбабве снова прошли выборы. И на этот раз Мугабе с трудом победил лидера оппозиции Моргана Цвангираи. Он смог выйти вперед лишь во втором туре. В ходе всей президентской кампании сторонники Цвангираи подвергались жестоким преследованиям.

Роберт Мугабе женился на Грейс Маруфу - женщине, которая на 40 лет младше его самого. Многие посчитали это ошибкой, однако сам Мугабе всегда преподносил жену как свою возможную преемницу.

В ноябре 2017, когда Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагву, зимбабвийские военные выступили против этого решения.

17 ноября военные взяли под стражу Роберта Мугабе и его семью. При этом военные настаивали, что переворота не произошло, и заявляли, что Мугабе и его родным ничего не угрожает.

Правящая партия ЗАНУ-ПФ сместила Мугабе с поста своего лидера и выдвинула ему ультиматум: покинуть пост президента добровольно или лишиться кресла в результате импичмента.

Однако 19 ноября Мугабе выступил с обращением к нации и заявил, что не собирается покидать пост. Тогда еще черед два дня, во вторник, парламент приступил к процедуре импичмента президента.

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